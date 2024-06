Prefeitura de Mossoró é premiada pelo MPRN, TCE e MP de Contas por transparência no MCJ

A Prefeitura Municipal de Mossoró recebeu nesta sexta-feira (21), o selo de transparência no Mossoró Cidade Junina. O prêmio é organizado e entregue pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) e Ministério Público de Contas do Estado (MPC), com apoio da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (Femurn).

A entrega do prêmio ao Município de Mossoró se dá pela transparência em todas as ações de contratações para o MCJ, como é prática da gestão, a exemplo do credenciamento de artistas regionais, que é feito totalmente de forma eletrônica. Bem como, a publicação de todas as contratações no Diário Oficial de Mossoró (DOM). O Município também colaborou voluntariamente na disponibilização de informações sobre gastos públicos com festejos juninos.

Recebeu o prêmio, representando o Município de Mossoró, Janaína Holanda, Ouvidora-Geral do Município. “Essa é mais uma conquista que reconhece todo o trabalho desenvolvido pelos servidores e pela gestão municipal, para garantir a transparência em todos os serviços e contratações realizadas”, pontuou Janaína.

A solenidade de entrega do selo de transparência aconteceu hoje na sede do Ministério Público do Rio Grande do Norte, em Natal.