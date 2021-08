Prefeitura de Mossoró divulga resultado do processo seletivo da Educação

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou o resultado do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que oferece 279 vagas para os cargos de professor e supervisor pedagógico. A relação dos aprovados consta na edição do último dia 17 de agosto do Jornal Oficial de Mossoró (JOM).

Conforme o edital do processo, a seleção ainda contempla a formação de cadastro de reserva para o triplo do total de vagas dos dois cargos, relação que também consta na publicação do resultado final homologado.

Serão convocados professores temporários para as seguintes áreas: Arte (1), Ciências (8), Geografia (11), História (9), Língua Inglesa (2), Língua Portuguesa (12), Matemática (8), Ensino Religioso (1), Educação Física (13), Educação Infantil e Anos Iniciais (196), além de supervisor escolar (18).

Todos os cargos exigem cumprimento de 30 horas semanais, sendo 25 horas em sala de aula e cinco horas para planejamento escolar. A remuneração é R$ 2.995,51. Com a homologação do resultado, começa a contar o prazo de validade do processo seletivo, que é de um ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. O contrato de trabalho dos candidatos convocados também será de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

A secretária municipal de Educação, professora Hubeônia Alencar, explica que o PSS é necessário para que a rede de ensino da Prefeitura de Mossoró consiga preencher, de forma emergencial e provisória, vagas decorrentes de processos diversos, como licenças e afastamentos temporários.

Segundo a secretária, o Município, em paralelo ao processo seletivo, já trabalha no planejamento para realização de concurso público com vagas efetivas para a área da Educação.

CONFIRA AQUI (a partir da página 6) o resultado final homologado do Processo Seletivo Simplificado.