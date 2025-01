Prefeitura de Mossoró divulga calendário de pagamento de servidores para 2025

A Prefeitura de Mossoró divulgou o calendário de pagamento de servidores para o exercício do ano 2025, no âmbito da Administração Pública Direta e Autárquica do Município. O decreto nº 7.318, de 02 de janeiro de 2025, está publicado no Diário Oficial de Mossoró (DOM) desta quinta-feira 2.

A divulgação do calendário de pagamento de servidores é uma prática da gestão municipal desde 2021. Desde então, a Prefeitura vem cumprindo rigorosamente o calendário, inclusive pagando antecipadamente (antes da data prevista no calendário).

O documento destaca que o pagamento do 13º salário dos servidores efetivos da Prefeitura de Mossoró será realizado no mês de aniversário. Os demais servidores, o pagamento será efetuado até o dia 19 de dezembro deste ano.

JANEIRO: 31 de janeiro (sexta-feira);

FEVEREIRO: 27 de fevereiro (quinta-feira);

MARÇO: 31 de março (segunda-feira);

ABRIL: 30 de abril (quarta-feira);

MAIO: 30 de maio (sexta-feira);

JUNHO: 30 de junho (segunda-feira);

JULHO: 31 de julho (quarta-feira);

AGOSTO: 29 de agosto (sexta-feira);

SETEMBRO: 29 de setembro (segunda-feira);

OUTUBRO: 31 de outubro (sexta-feira);

NOVEMBRO: 28 de novembro (sexta-feira);

DEZEMBRO: 30 de dezembro (terça-feira).