Prefeitura de Mossoró distribuirá mais de R$ 80 mil em premiação na Festa do Bode 2023

Secom/PMM

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) anunciou aumento na premiação da Festa do Bode 2023 em relação à edição do ano passado. A 23ª edição ocorrerá de 10 a 13 de agosto, no Parque de Exposições Armando Buá, conhecido como Feira do Bode.

De acordo com Aluísio Sousa, membro da organização do evento, o valor neste ano será de R$ 82 mil. Na edição passada a premiação era de aproximadamente R$ 75 mil.

“Nesse ano estamos tendo um aumento da premiação. No passado trabalhamos com um valor de aproximadamente R$ 75 mil dividido em julgamento, torneios, entre outros, e aumentamos essa premiação nesta edição para R$ 82 mil”, disse Aluísio Sousa, ressaltando que o incremento na premiação aumenta o interesse de expositores em participar do evento.

“O aumento da premiação faz com que a gente tenha mais expositores. O diferencial em relação ao ano passado é que estamos retornando com o torneio leiteiro bovino com animais aqui de Mossoró e de regiões vizinhas”, emendou.

A Festa do Bode é promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura. Em 2022, o evento movimentou em torno de R$ 6 milhões e atraiu mais de 50 mil pessoas.

O volume financeiro gerado na 22ª Festa do Bode foi contabilizado entre os serviços diretos e indiretos. Os números incluem vendas de animais, comércio dentro do espaço da festa, ocupação de hotéis, turismo, etc.