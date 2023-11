Prefeitura de Mossoró decreta 5 dias de luto pelo falecimento de Padre Sátiro Cavalcanti e cancela lançamento de obras

A Prefeitura Municipal de Mossoró publicou decreto nº 6.958, nesta segunda-feira (27), luto oficial de 5 dias pelo falecimento do padre e educador Sátiro Cavalcanti Dantas, ocorrido hoje. O prefeito Allyson Bezerra também informou por meio de redes sociais que o lançamento da segunda fase do Programa Mossoró Realiza, que aconteceria hoje, também está cancelado, bem como sua viagem à Brasília para cumprimento de agenda administrativa.

O Chefe do Executivo Municipal lamentou o falecimento e se solidarizou com toda a Diocese pelo ocorrido. As bandeiras do Palácio da Resistência e secretarias, estão a meio-mastro por luto oficial.

A Prefeitura de Mossoró também suspenderá as atividades culturais do “Estação Natal” nestes dias 27 e 28 de novembro de 2023, retornando à normalidade na quarta-feira (29).

Segue Nota de Pesar na íntegra:

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que a Prefeitura Municipal de Mossoró, através do Excelentíssimo Prefeito Allyson Bezerra, lamenta o falecimento do padre e educador Sátiro Cavalcanti Dantas, aos 93 anos de idade.

Padre Sátiro deixa um legado imensurável não só à cidade de Mossoró, mas para todo o Rio Grande do Norte. Diretor emérito do Colégio Diocesano Santa Luzia (CDSL) e um dos criadores da Faculdade Católica do RN (FCRN), foi também professor e reitor da Universidade do Estado do RN (UERN), instituição em que se destacou com uma das principais vozes na defesa de sua estadualização.

Sua trajetória de vida, dedicada à educação e ao sacerdócio, fica como exemplo a ser seguido por todos. Em junho deste ano, Padre Sátiro foi o primeiro agraciado com a medalha “Rodolfo Fernandes”, maior honraria da cidade criada no ano de 2022. Homenagem justa a quem tanto contribuiu para o desenvolvimento do município, por meio de sua lucidez, inteligência, humildade e fé.

Neste momento de profunda tristeza, a Prefeitura de Mossoró publicou decreto nº 6.958, estabelecendo 5 dias de luto oficial. Destaca ainda que o evento de lançamento da 2ª fase do programa “Mossoró Realiza”, que aconteceria hoje, está cancelado, bem como a agenda administrativa em Brasília do prefeito Allyson essa semana.

O Poder Executivo Municipal também deseja força e presta solidariedade aos amigos e a todo o clero da Diocese.

Mossoró-RN, 27 de novembro de 2023

Allyson Bezerra

Prefeito de Mossoró