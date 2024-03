Prefeitura de Mossoró assina ordem de serviço para construção de UBSs nos Assentamos Jurema e Boa Fé

A Prefeitura de Mossoró assinou na manhã dessa segunda-feira (18), ordens de serviços para o início da construção de duas Unidade Básica de Saúde (UBS’s) nos assentamentos Jurema e Boa Fé, localizados na zona rural da cidade.

A iniciativa visa melhorar o acesso à saúde para os moradores das comunidades. As obras fazem parte do programa “Mossoró Realiza”. Nesta segunda etapa serão construidas 15 UBSs, sendo 12 na zona rural e 3 na zona urbana.

“Assentamentos Jurema e Boa Fé. Chegou à vez desses dois assentamentos receberem aí a concretização de um sonho. A construção de duas UBSs rurais para ofertar atendimento com assistência de qualidade para o nosso povo da zona rural. Unidades com sala de dentista, com gabinete odontológico, sala da enfermagem com a condição da realização de um bom preventivo, do pré-natal, sala para atendimento médico, sala de vacina, com tudo que é necessário para o atendimento digno”, pontuou Morgana Dantas, titular da secretaria Municipal de Saúde.