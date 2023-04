Prefeitura de Mossoró aplica mais de 4 mil doses no “Dia D” de Vacinação

Secom/PMM

A Prefeitura de Mossoró realizou, por meio do programa “Mossoró Vacina”, o “Dia D” de Vacinação contra a Influenza, Covid-19, febre amarela e poliomielite. No total foram aplicadas 4.192 doses de vacinas em adultos e crianças.

O atendimento foi realizado neste sábado (15) em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e também no Partage Shopping. A vacina mais procurada pela população foi a da Influenza com 2.248 doses aplicadas, em seguida, a maior procura foi pelo imunizante contra a Covid, com 1.296 doses aplicadas, em seguida a febre amarela com 599 doses e a Poliomielite com 49 doses.

“Avaliamos o ‘Dia D’ de Vacinação que ocorreu neste sábado como bastante positivo, porém sabemos que muita gente ainda se encontra com sua caderneta de vacina em atraso. Para os que não puderam se vacinar neste sábado, reforçamos o aviso que nossas UBSs irão continuar vacinando durante a semana”, enfatizou o coordenador de imunização do município, Etevaldo Lima.