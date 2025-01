Prefeitura de Mossoró antecipa salário de janeiro e paga servidores nesta sexta-feira

Por: Solange Santos

A Prefeitura Municipal de Mossoró pagou nesta sexta-feira (24), de forma antecipada, os salários dos servidores públicos referentes ao mês de janeiro de 2025. A administração efetuou o pagamento de R$ 26,8 milhões para o funcionalismo público.

Foram pagos todos os servidores efetivos, comissionados, pensionistas e estagiários do Município, injetando mais de R$ 26 milhões na economia local.

Além do salário-base e adicionais, a Prefeitura também efetuou o repasse do 13º dos servidores efetivos que fazem aniversário em janeiro. Também estão em dia a Previdência e os consignados.

O pagamento dos salários dentro do mês trabalhado é uma marca da administração desde o início da gestão, em 2021, o que reafirma o compromisso do Poder Executivo local com o servidor público e com a responsabilidade nas contas públicas.