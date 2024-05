Prefeitura de Mossoró abre inscrições para workshops direcionados para quem vai trabalhar no MCJ

A Prefeitura de Mossoró, através das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint), da Assistência Social e Cidadania (Semasc) e da Cultura (SMC), abriu nesta segunda-feira (6) inscrições para participação no programa “Venda Mais”. O prazo se estende até a próxima sexta-feira (10).

O público-alvo dos workshops é para quem planeja trabalhar durante o “Mossoró Cidade Junina” (MCJ), que ocorre de 1º a 29 de junho, como comerciantes da Praça da Convivência, artesãos, manipuladores de alimentos, garçons, motoristas de aplicativo, meios de hospedagem, pastoradores de veículos, entre outros grupos.

O objetivo é capacitar os prestadores de serviços, ambulantes, microempreendedores, MEI que trabalham no comércio local, preparando-os para melhor entrega de seus produtos e serviços, contribuindo com a melhoria da qualidade, lucratividade, comunicação, segurança e potencialização das vendas.

Os workshops ocorrerão de 13 a 20 de maio, no período da tarde, com duração de 4 horas, com os seguintes temas: segurança alimentar; organização de cardápio; gestão de vendas; qualidade no atendimento aos clientes; apresentação de produtos e serviços; comunicação assertiva (pastoradores de veículos); qualidade de atendimento para garçom; e qualidade no atendimento ao turista (meios de hospedagem, carros de aplicativos, taxistas, artesãos…).

As capacitações dos dias 13, 14 e 15 de maio serão no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania. Já nos dias 15, 16, 17 e 20 do mesmo mês os workshops ocorrerão no Senac.