Prefeitura de Mossoró abre credenciamento para grupos de quadrilhas juninas

Secom/PMM

A Prefeitura de Mossoró abriu credenciamento para grupos de quadrilhas juninas da cidade, com o objetivo de oportunizar participação no calendário cultural de eventos do Município, conforme cronograma da Secretaria de Cultura, com o recebimento de incentivo financeiro como contrapartida. A abertura do credenciamento consta oficializada na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial de Mossoró (DOM).

A iniciativa visa fortalecer e difundir as tradições regionais no município de Mossoró voltadas aos festejos juninos. Os interessados poderão entregar a documentação no período de 12 de abril a 12 de maio deste ano na sede da Secretaria Municipal de Cultura, situada na Praça da Redenção Dorian Jorge Freire, nº 17, Centro, Mossoró, das 8h às 16h.

No momento da inscrição, o proponente deverá indicar em qual modalidade estará se inscrevendo: tradicional adulto, estilizado adulto, tradicional infantil, estilizado infantil, Festival da Colheita (zona rural) e comédia.

O edital completo do credenciamento poderá ser adquirido pelas seguintes formas: on-line, pelo www.prefeiturademossoro.com.br ou por condução de dispositivos de informática (pen drive, CD, HD, dentre outros) para copiar o material deste certame no horário de expediente das 8h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Cultura.

Quaisquer esclarecimentos e orientação para apresentação das propostas serão prestados pela Prefeitura de Mossoró, por intermédio da Secretaria de Cultura, pelo e-mail [email protected] ou de forma presencial na sede da secretaria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados e pontos facultativos.