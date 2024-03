Prefeitura de Mossoró abre 124 vagas para novas matrículas no Projeto Jovem Promessa da Ginástica

Na temporada 2024, o Projeto Jovem Promessa da Ginástica, realizado pela Prefeitura de Mossoró em parceria com a Caixa Econômica Federal, ampliou o número de vagas para trezentas no total. Destas, 176 já foram garantidas para os alunos que já fazem parte do projeto nos anos anteriores. A partir de segunda (11), estarão à disposição do público 124 vagas para novos alunos.

As vagas podem ser preenchidas por crianças de 5 a 12 anos, nascidas de 2012 a 2019. É importante reforçar que também há vagas para meninos.

A Secretaria de Esporte e Juventude estará efetuando as inscrições a partir das 8h da segunda (11) até as 12h, e das 14h às 18h.

Para efetuar a inscrição, é necessária a devida documentação:

1 foto 3×4;

Identidade e CPF da criança;

Declaração de vínculo escolar;

Xerox do comprovante de residência;

Laudo em caso de diagnóstico médico;

Cópia da identidade dos pais.

A Prefeitura de Mossoró também já disponibiliza o formulário de inscrição como forma de facilitar o processo de preenchimento de vagas.