Prefeitura de Martins inicia 2025 com compromisso e valorização dos servidores

A Prefeitura de Martins iniciou o ano de 2025 reafirmando seu compromisso com os servidores municipais. Nesta quinta-feira (30), a gestão municipal realizou o pagamento da folha salarial do mês de janeiro, garantindo que os trabalhadores recebam seus vencimentos em dia, dentro do mês trabalhado.

Além disso, foi efetuado o pagamento do 13º salário dos servidores efetivos que fazem aniversário em janeiro, seguindo o cronograma planejado para assegurar a previsibilidade financeira dos trabalhadores ao longo do ano.

Dívida da gestão anterior

Outra importante medida tomada pela administração foi a quitação do terço de férias de todos os servidores efetivos da educação. O pagamento representa um compromisso da gestão com a categoria e também a regularização de um débito deixado pela administração anterior.

“Com essas ações, a Prefeitura de Martins reforça sua responsabilidade fiscal e o respeito aos servidores, priorizando a valorização daqueles que trabalham diariamente para o desenvolvimento do município”, reforça o prefeito César.