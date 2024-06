Prefeitura de Ceará-Mirim abre inscrições para concursos públicos com 36 vagas

A Prefeitura de Ceará-Mirim abriu inscrições para dois concursos públicos, oferecendo um total de 36 vagas imediatas. Os concursos contemplam cargos de guarda municipal, com salário de R$ 1,5 mil, e de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, com vencimento de R$ 2,8 mil. As inscrições serão encerradas no dia 8 de julho.

Os concursos são organizados pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). Para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, o Edital Nº 02/2024 oferece 20 vagas, sendo 14 para ampla concorrência, duas para pessoas com deficiência e quatro para cadastro reserva. O concurso terá validade de dois anos a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Município de Ceará-Mirim, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Os aprovados para estes cargos serão submetidos ao regime estatutário e passarão por duas fases: uma prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, e um curso de formação profissional.

Para o cargo de guarda municipal, o Edital Nº 03/2024 prevê 20 vagas, sendo 19 para ampla concorrência e uma para pessoas com deficiência. Este concurso terá seis fases eliminatórias: prova objetiva e discursiva, avaliação de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação.

As inscrições para ambos os concursos podem ser feitas pelo site do IDIB.