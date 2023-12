Prefeitura de Baraúna fortalece potencial turístico da região

A Prefeitura de Baraúna tem ampliado investimentos na área do turismo, com o objetivo de atrair cada vez mais visitantes à cidade, movimentando a economia, fortalecendo também os empreendedores e a população local. Nesse sentido, a gestão da prefeita Divanize Oliveira entregou, no dia 30 de novembro, o Centro de Atendimento ao Turista e a Lojinha de Artesanato, localizados no anexo administrativo da cidade (rua Expedito Alves, bairro Moinho Novo, nº 382).

A inauguração dos espaços se soma a outras ações executadas pela Prefeitura para inserir Baraúna no roteiro do turismo regional, a partir, por exemplo, do Parque Nacional da Furna Feia, que tem 56% da sua área de 8.494 hectares em Baraúna (os 44% restantes estão em Mossoró).

O Parque Nacional da Furna Feia foi criado em junho de 2012 e é responsável por proteger o patrimônio espeleológico e a biodiversidade do bioma caatinga. São 207 cavernas conhecidas no seu interior e outras 44 na zona de amortecimento. A gestão municipal de Baraúna tem empreendido esforços para que, em breve, o espaço esteja aberto à visitação do público, como destaca a prefeita Divanize Oliveira.

“Estamos desenvolvendo um trabalho estrutural para que em breve todos possam visitar e conhecer as maravilhas que aqui existem. Nossa gestão está comprometida com o desenvolvimento de Baraúna, e estamos de mãos dadas com o ICMBio, dispostos a ajudar no que for necessário para que o Parque avance cada vez mais e que o turismo baraunense se fortaleça”, pontuou a prefeita.

Em abril deste ano, Divanize, durante agenda em Brasília, se reuniu com o ministro das Relações Instituições, Alexandre Padilha, discutindo com o representante do Governo Federal avanços necessários para que o Parque da Furna Feia seja aberto à visitação geral.

Na oportunidade, a prefeita entregou ofício ao ministro solicitando recursos para investimentos na infraestrutura do parque, em especial visando a construção do pórtico do equipamento. “Nosso objetivo é garantir que esse patrimônio natural tão importante seja preservado, aberto ao público, colocando Baraúna na rota do turismo regional”, concluiu Divanize.