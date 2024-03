Prefeitura de Assú anuncia atrações do São João nesta segunda-feira

Chegou a hora de conhecer as atrações do São João do Assú 2024. Na noite desta segunda-feira (18), a Prefeitura Municipal realiza o lançamento oficial dos festejos de São João Batista, na Praça Jota Keully, em evento aberto à toda população a partir das 19h.

Em 2024, o São João Mais Antigo do Mundo chega aos seus 298 anos sendo um dos festejos mais tradicionais do estado e de todo Brasil. A Transmissão do lançamento também acontecerá através do YouTube, no canal Prefeitura do Assú.

“Essa é a festa do povo do Assú e de todo Rio Grande do Norte. O povo assuense carrega a fé e a tradição em São João Batista, nosso padroeiro, e com ele fazemos sempre uma festa linda, com atrações nacionais e locais, além de todos os anos batermos recorde de público e de movimentação financeira, o que vamos ver se repetir também em 2024”, destacou o prefeito Gustavo Soares.

Em 2023, a pesquisa realizada pela Fecomércio confirmou o retorno financeiro e econômico dos festejos na capital do Vale. Naquele ano, a cidade viu circular em torno de R$ 84 milhões, um aumento de 16,2% comparado a 2022. Já 68% dos comerciantes locais disseram que o evento impactou positivamente seus negócios.

Foram contabilizados, ainda, segundo a Polícia Militar, mais de 400 mil pessoas nos dias de evento, um recorde. Em 2024, a abertura do São João acontecerá no dia 14 de junho, terá realização de eventos em vários polos culturais, além da programação religiosa, a realização do espetáculo teatral Auto de São Batista, que é um resgate à cultura local retomado em 2023 após 10 anos sem ser realizadas apresentações.