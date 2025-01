Prefeitura de Areia Branca divulga programação do Carnaval 2025

A Prefeitura de Areia Branca anunciou neste domingo, 19, a programação completa do Carnaval 2025, que acontecerá entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março. Artistas locais e nacionais farão shows gratuitos em diferentes pontos da cidade.

“O melhor carnaval do Rio Grande do Norte está de volta! Estamos anunciando uma programação diversificada, que valoriza os artistas locais, trazendo também grandes nomes do cenário musical nacional. Será um lindo evento, seguro, organizado com antecedência, e com muitas novidades, com a festa indo até as 4h, com o retorno dos arrastões até o cais, e muito mais”, destacou Souza, prefeito do município.

Confira:

28 de fevereiro (sexta-feira)

Aline Reis

1º de março (sábado)

Michele Andrade

Raí Saia Rodada

Yure e os Barões

Nandah Azevedo

Igor Karuzo

2 de março (domingo)

Kadu Martins

Grafith

Som da Ilha

Serginho

Lieberth Rodrigues

3 de março (segunda-feira)

Rafa e Pipo Marques

Netinho

Ciel Duarte e Banda Zuyrê

Neto Vaqueiro

Lucas Boquinha

4 de março (terça-feira)

Tatau

Cheiro de Amor

Banda Inala

Nandah Azevedo

Yure e os Barões

Paulinho

Jeff Costa

5 de março (quarta-feira de cinzas)

Raphinha Estilizado

Paredão do Bodim