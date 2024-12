Prefeitura convoca beneficiários para assinarem contratos do Empreendimento Residencial Mossoró III nesta quarta, 4

A Prefeitura Municipal de Mossoró, por intermédio da Secretaria Municipal de Programas e Projetos Estratégicos e em conjunto com a Caixa Econômica Federal, convoca beneficiários contemplados, devidamente sorteados e vistoriados, do Empreendimento Residencial Mossoró III, do programa “Minha Casa, Minha Vida”, a comparecerem para assinatura de contratos, na quarta-feira, às 9h, no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, localizado na avenida Jerônimo Dix-neuf Rosado, bairro Bom Jardim.

Os contratos assinados representam um avanço significativo no desenvolvimento urbano da cidade, proporcionando a realização do sonho da casa própria para muitas pessoas. O Empreendimento Mossoró III é mais uma prova do compromisso da gestão municipal com o bem-estar e a inclusão social.

“É necessário que os contemplados compareçam com documento de identificação com foto e, em caso de ser enviado um representante, este deve ter em mãos um documento de procuração”, orienta Almir Mariano – titular da Secretaria de Programas e Projetos Estratégicos.

Com essa ação, a Prefeitura demonstra sua preocupação com as demandas habitacionais da comunidade e reafirma seu comprometimento em promover políticas públicas que visam o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos mossoroenses.

“Lembramos da importância dessa etapa para a entrega das unidades. O ato de assinar os contratos corresponde a uma segurança legal ao beneficiário e marca oficialmente sua propriedade no imóvel”, reforça Almir Mariano.