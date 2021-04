Prefeitura começa cadastramento de comerciantes do Vuco Vuco

A Prefeitura de Mossoró deu início nesta terça-feira (27), ao processo de cadastramento dos comerciantes que trabalham no Mercado do Vuco Vuco, contemplando pessoas que possuem barracas e boxes em áreas públicas do espaço popular. A iniciativa faz parte do projeto de organização e ampliação do Vuco Vuco.

A Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) realiza o levantamento de dados e cadastro no próprio mercado. “O nosso objetivo é fazer o estudo, realocando essas pessoas para que elas possam trabalhar de forma organizada, deixando livres as vagas de estacionamento, de passeio público, vagas de deficientes, corredores, área de drenagem”, explicou a gerente de fiscalização ambiental e urbanística, Juliana Rolim.

Com o objetivo de evitar aglomerações, devido a pandemia, as equipes realizam o cadastramento de forma organizada com distribuição de fichas. “Hoje estamos no cadastramento das pessoas que instalaram os boxes em áreas de drenagem, áreas essas destinadas a absorver as águas das chuvas. Em seguida, estamos cadastrando todas as pessoas que estão instaladas com suas bancas em áreas insalubres, ou seja, a feira livre, que passa a manhã com suas mercadorias expostas ao sol”, disse Edson Carvalho Barreto, fiscal ambiental.

Os comerciantes cadastrados reconhecem a relevância do processo. “É muito importante esse trabalho, porque aqui tem pessoas há muitos anos trabalhando e gente nova está chegando, podendo prejudicar as pessoas que estão aqui há mais tempo e que realmente precisa”, disse a comerciante Maria da Luz.

O diretor do Vucu Vuco, Alfredo Carneiro, destaca que o cadastro vai beneficiar os comerciantes melhorando a infraestrutura do mercado para atrair mais trabalhadores e turistas. Além do cadastramento, a Secretaria de Infraestrutura promove estudo para ampliação do Mercado do Vuco Vuco visando melhorias para comerciantes e consumidores.