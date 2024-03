Prefeitura assina ordem de serviço para início das obras da Policlínica de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró realizou no início da noite desta quarta-feira (20) a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção da Policlínica de Mossoró, equipamento que será erguido em terreno doado pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), na avenida Francisco Mota (BR-110), no Grande Alto de São Manoel.

A Policlínica contará com 12 especialidades médicas, como Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Proctologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Radiologia, Urologia e Pequenas Cirurgias. Além desses serviços, a unidade também disponibilizará à população serviços e atendimentos nas áreas de Assistência Social, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Nutrição e Psicologia, entre outras.

O investimento na construção do equipamento, com recursos do programa “Mossoró Realiza”, é de R$ 5.304.646,52. Com a assinatura da ordem de serviço, as obras já começam nesta quinta-feira (21). A secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, destaca a importância do equipamento para a cidade.

“A Policlínica traz especialidades médicas, como também equipe multiprofissional. Será um amplo atendimento para aqueles que antes precisavam se deslocar dessa região para o Centro, para o Bom Jardim, e agora ficarão aqui no Grande Alto São Manoel, com atendimento de qualidade, uma assistência como nunca vista no município de Mossoró”, frisou.

O secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima, reforça o impacto positivo da construção da Policlínica. “É um equipamento para transformar realmente a saúde dessa região e da cidade, com mais de 1,5 mil metros quadrados de área construída, um investimento de mais de R$ 5,3 milhões. É o ‘Mossoró Realiza’ investindo na infraestrutura, na saúde, na educação, realizando os sonhos da população”, disse.

Para o professor Rodrigo Costa, diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Ufersa, ao qual o curso de Medicina está vinculado, a Policlínica de Mossoró representa um avanço significativo não só para a comunidade em geral, mas também para os próprios estudantes.