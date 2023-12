Prefeitura apresenta estudo técnico de mão única para avenida João da Escóssia nesta segunda-feira

A Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), apresentará nesta segunda-feira (11) estudo técnico detalhando a viabilidade de mão única para a avenida João da Escóssia, uma das mais importantes do Município. Esse e outros assuntos serão mostrados no lançamento do Projeto Mossoró Mobilidade 2.0, que acontecerá a partir das 15h, no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania.

Diretor de Mobilidade Urbana e Trânsito da Prefeitura de Mossoró, Luís Correia destaca que o objetivo é apresentar alternativas para melhorar a mobilidade urbana na cidade. “O Projeto Mossoró Mobilidade 2.0 tem como principal objetivo ouvir também as pessoas acerca do trânsito, onde todos podem por meio de site opinar e sugerir alternativas”, disse ele.

Toda a população está convidada a participar do encontro na Estação das Artes. A participação popular é fundamental para conhecimento das ações e seus efeitos no dia a dia do trânsito na cidade.

O Projeto Mossoró Mobilidade já havia sido lançado pela gestão Allyson Bezerra e agora entra em sua segunda fase, propondo melhorias e sugestões com o intuito de avanço na mobilidade urbana do Município. A partir de amanhã será aberta consulta pública à população sobre novas sugestões apresentadas no encontro.