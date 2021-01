Equipe de Alysson afirma que Rosalba deixou dívida de R$ 855 milhões

Em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (28), na Estação das Artes Elizeu Ventania, secretários da Prefeitura Municipal de Mossoró apresentaram dívida supostamente deixada pela gestão Rosalba Ciarlini. Segundo os números apresentados, na ordem de R$ 855.012,292,97.

Os dados apontam que a dívida está distribuída pelos seguintes segmentos:

Fornecedores e prestadores de serviços: R$ 252.146.307,52

Previ/Aposentadorias: R$ 233.168.328,03

Dívidas com bancos: R$ 169.031.829,63

INSS/Aposentadoria: R$ 91.469.986,89

Caern/Cosern: R$ 41.630.409,61

Dívidas judiciais Saúde: R$ 20.121.212,45

Salários, 13º salários, férias dos servidores: R$ 16.701.509,61

AFIM: R$ 12.000.517,98

Precatórios: R$ 10.965.659,00

Pasep: R$ 7.552.513,68

Restituições: R$ 224.018,57

Segundo o secretário de Planejamento Franklin Felisardo, os dados foram obtidos a partir de informações colhidas na Receita Federal, no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas (Estado e União), no Tesouro Nacional, os bancos, na Previ, em instituições de Saúde, Cosern, Caern e os sindicatos.

Ainda de relatórios disponibilizados nos sistemas da Prefeitura, como o Relatório Orçamentário do Município, o Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos e um mapeamento realizado com fornecedores e prestadores de serviço.

O secretário apresentou ainda alguns documentos que comprovariam o cancelamento de empenhos de rubricas na gestão anterior sob a alegação de “anulação para encerramento do exercício”.

Foi dito também na coletiva que até 22 de fevereiro será apresentado calendário de pagamento. Estiverem presentes à coletiva, além do secretário de planejamento, Fraklin Felisardo, o consultor-geral Humberto Fernandes, o chefe de gabinete Kadson Eduardo, o controlador geral do município, Klandembergh Emídio e o secretário da Fazenda Ivo Franklin.