Prefeitura anuncia retorno de eventos e espetáculos no Teatro Dix-huit Rosado

A Prefeitura anuncia que o Teatro Municipal Dix-huit Rosado voltará a receber eventos e espetáculos com presença de público a partir deste mês de agosto. A retomada das atividades culturais ocorre após a flexibilização da realização de eventos com público no Rio Grande do Norte. Os protocolos de biossegurança deverão ser seguidos e somente será permitida a ocupação de 50% da capacidade do teatro.

“Cada atividade cultural, cada espetáculo que vai acontecer a partir de agora, agosto, no Teatro Dix-huit Rosado, é pensado como espetáculo único. Nós não pensamos o mês, pensamos o evento. Cada evento tem particularidade. Cada evento tem um número de pessoas. Nem todos estão trabalhando com um número como total permitido. Sempre estamos trabalhando com 50% da casa, sempre se trabalhou com isso. Bem no início deste ano 2021 na pandemia, nós trabalhávamos muito o interno, trabalhamos muito as lives e gravações, mas para o público realmente estamos abrindo agora em agosto”, explicou Chico Window, diretor do Teatro Municipal.

“Estamos seguindo todos os protocolos de segurança. Estamos procurando seguir e acompanhar todos os decretos que são publicados na questão de volume de pessoas. Sabemos que a partir de setembro poderão comparecer 450 espectadores, mas mantendo todo o cuidado para proteção da casa em si e do público no geral. Continua a medição de temperatura, álcool em gel e máscara. Nós temos esse cuidado tanto na entrada principal para o público, como na entrada de serviço para os artistas, para a equipe de produção e tudo. A mesma atenção que temos na portaria de entrada, temos aqui na parte de trás”, destacou o diretor do teatro.

A programação de eventos com público no Teatro Municipal já começa nesta quarta-feira, 25. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (SINDIVAREJO) e Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON) realizarão o lançamento oficial da campanha Aquece Mossoró 2021. O evento acontecerá às 18h, com apresentação da 4ª edição da campanha que tem o objetivo de fomentar o comércio da cidade por meio de promoções e descontos oferecidos aos consumidores como forma de incentivar as vendas.

Já no dia 28 de agosto, o espetáculo “A Família mais louca do Brasil” será apresentado pelo humorista Talokudo, a partir das 20h. O humorista, que é fenômeno nas redes sociais fazendo paródias e vídeos engraçados, reúne diversos personagens de sucesso no espetáculo.