Prefeitura anuncia início de reforma da Praça da Convivência em outubro

Após a reforma do Memorial da Resistência, a Prefeitura anuncia que a Praça da Convivência, mais um equipamento do chamado “Corredor Cultural” será reformado ainda este ano, trazendo uma série de melhorias para um dos principais atrativos turísticos do município e solucionando antigos problemas de infraestrutura.

Na próxima terça-feira (31), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo se reunirá com uma comissão de representantes dos atuais permissionários que atuam no equipamento para dialogar sobre os procedimentos.

“A Praça da Convivência passará por uma ampla reforma, restauração e revitalização. Nosso intuito é resgatar o equipamento comercial tão importante que ficou abandonado, que está ficando ocioso, está perdendo seu potencial de atração turística e perdendo seu potencial de negócios para os comerciantes. A reforma deve começar no dia 1º de outubro, uma importante restauração daquele ponto importante tanto para o turismo quanto para o comércio e lazer do cidadão mossoroense”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Franklin Filgueira.

A Praça de Convivência foi inaugurada em 2008, mas após 13 anos da construção essa será a primeira obra de recuperação do equipamento público, um dos principais pontos turístico, de lazer e entretenimento da cidade.

“Nesse contexto da reforma que será feita na Praça da Convivência vamos organizar, reorganizar a parte dos banheiros, o acesso das pessoas, a parte de acessibilidade das pessoas, as instalações de uso comum, de uso comercial, isso tudo será reformado no intuito de retomar a possibilidade comercial, retomar o interesse das pessoas naquele local para que seja viável do ponto de vista econômico para quem está na boa permissão de atuar lá e também seja atrativa e interessante para as pessoas que lá vão consumir e se divertir. O grande objetivo da reforma vai ser esse”, destacou o secretário Franklin Filgueira.