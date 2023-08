Prefeitura anuncia início de 42 novas obras na 1ª fase do “Mossoró Realiza”

SECOM/PMM

A Prefeitura de Mossoró anunciou, nesta quarta-feira (16), o início de 42 grandes obras nas áreas da saúde, pavimentação asfáltica e comercial. Os detalhes das obras que integram a primeira fase do programa “Mossoró Realiza” foram apresentados hoje, em evento no Teatro Municipal Dix-huit Rosado. Participaram do encontro autoridades municipais, secretários, servidores do Município, ambulantes, camelôs e o público em geral.

O prefeito Allyson Bezerra destacou o amplo trabalho que será destinado à Saúde, com a construção de três Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos bairros Sumaré, Nova Mossoró e Parque Universitário. Já para a zona rural, a grande novidade é a UBS Rural. Dez unidades serão construídas, atendendo comunidades rurais, como Arisco, Boa Fé/Puxa Boi, Sussuarana, Mulunguzinho, Favela, Cordão de Sombra, Pau Branco/São Romão, Hipólito, Jurema e Picada. Todas as unidades contarão com consultório médico, consultório odontológico, sala de vacina e demais áreas de atendimento.

“São obras bastante esperadas pela população das zonas urbana e rural e são frutos de um trabalho intenso para dar dignidade ao nosso povo. Esse é apenas o primeiro conjunto de obras da primeira fase do programa ‘Mossoró Realiza’”, disse o chefe do Executivo Municipal.

Com o intuito de fortalecer a saúde mental no município, Allyson anunciou a construção de quatro Centros de Atenção Psicossocial. As unidades realizarão atendimentos infantis, adultos e tratamento de dependentes de álcool e drogas.

O prefeito também anunciou obras na área do esporte e lazer, sendo elas a construção das praças dos Pintos, Promorar e Praça da Independência. Os equipamentos contarão com academia para terceira idade, brinquedos para crianças, quadra de esporte e parada de ônibus.

As obras da primeira fase representam investimento de mais de R$ 63,1 milhões, conforme explicou o prefeito Allyson Bezerra, com destaque para o centro comercial, que beneficiará camelôs e ambulantes. O equipamento terá 311 boxes e contará com Ponto da Guarda Municipal, Ponto de atendimento ao turista, além de vagas para carga e descarga e pontos para táxi, mototáxi e motoboy. O Centro Comercial terá investimento de R$ 10,7 milhões. “Todos os ambientes foram dimensionados a partir de reuniões com os segmentos contemplados, ouvimos todos os camelôs e ambulantes para a elaboração do projeto”, disse Allyson Bezerra.

ASFALTO DE PONTA A PONTA

O fortalecimento da infraestrutura da cidade também será priorizado pela administração municipal a partir do aporte de recursos para pavimentação asfáltica. A amplitude do investimento pode ser exemplificada a partir do projeto de recapeamento integral de cinco grandes avenidas da cidade: avenida Rio Branco, avenida Presidente Dutra, avenida Lauro Monte, avenida Jerônimo Dix-neuf Rosado e avenida Alberto Maranhão.

Além disso, mais 15 obras de pavimentação asfáltica serão realizadas. “Estou tratando como 20 grandes obras que vão beneficiar diversas regiões de Mossoró e as principais avenidas da cidade, como o asfalto de ponta a ponta”, salientou o gestor.

MEMORIAL COVID-19

Outro anúncio realizado pelo prefeito de Mossoró foi a construção do Memorial Covid-19, uma homenagem às pessoas que perderam a vida em decorrência da doença. Os nomes de todos os mossoroenses, vítimas da Covid-19, serão gravados no memorial. “O Memorial da Covid estará localizado ao lado da Catedral, naquele espaço que não está sendo bem utilizado, uma homenagem às mais de 750 pessoas que morreram em decorrência da doença”, disse Allyson Bezerra.