Prefeitura anuncia antecipação do pagamento de aposentados e pensionistas

A Prefeitura de Mossoró informa sobre a antecipação do pagamento para aposentados e pensionistas. Os valores serão creditados dia 28, amanhã. A informação é do presidente do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoro, PREVI, Elviro Rebouças.

Além disso, foi autorizada a liberação do percentual de 40% do décimo terceiro salário, que se estende a todos os aposentados e pensionistas do PREVI Mossoró.

Prefeitura de Mossoró