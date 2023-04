Prefeitura abre licitação de Credenciamento de empresas interessadas em patrocinar o MCJ

Secom/PMM

A Prefeitura de Mossoró publicou nesta sexta-feira (31), no Diário Oficial de Mossoró, a abertura da licitação de credenciamento de empresas que manifestem interesse em colaborar com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), na realização do “Mossoró Cidade Junina (MCJ) 2023”, a ser realizado entre os dias 03 e 24 de junho de 2023, mediante a aquisição das cotas de patrocínio.

Os proponentes deverão efetuar suas inscrições através do link www.mossoro.rn.gov.br/queropatrocinarmcj2023 até 30 de maio deste ano.

O edital completo do preâmbulo poderá ser adquirido de forma on-line, gratuitamente pelo site www.prefeiturademossoro.com.br ou por condução de dispositivos de informática (pen drive, CD, HD, dentre outros) para copiar o material do certame no horário de expediente das 7h30 às 13h, na Diretoria-Executiva de Licitações e Contratos, situada na rua Idalino de Oliveira, 106, 1º andar, Centro, Mossoró-RN.