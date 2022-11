Prefeitos que apoiaram Rogério Marinho receberam recursos “na base da chantagem”, diz Raimundo Alves

O secretário-chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado, Raimundo Alves Júnior, afirmou nesta quinta-feira (3), em entrevista à 98 FM, que a maioria dos prefeitos que apoiaram a candidatura do senador eleito Rogério Marinho (PL-RN) recebeu recursos do Governo Federal “na base da chantagem”.

Na avaliação do secretário, a relação do Governo Federal com as prefeituras não foi republicana. Segundo ele, prefeitos só recebiam bom tratamento caso apoiassem Rogério Marinho (ex-ministro do Desenvolvimento Regional) ou Fábio Faria, ministro das Comunicações.

“O problema da relação do Governo Federal com os governos municipais é que foi uma relação não republicana, foi seletiva. Os governos que não eram aliados aqui no Estado dos ministros Rogério Marinho e Fábio Faria não tiveram o mesmo tratamento. Teve município pequeno que recebeu R$ 7,5 milhões. Os prefeitos que não foram parceiros de Rogério e Fábio não tinham o mesmo tratamento. Tanto é verdade que as pessoas reconheceram o esforço da governadora e tivemos o apoio de mais de 100 prefeitos”, enfatizou Raimundo.

O secretário-chefe da Casa Civil lembrou que a maioria dos prefeitos do Estado apoiou a reeleição da governadora Fátima Bezerra (PT), mas esteve junto com Rogério Marinho – que era da chapa de oposição. Ele diz que o motivo para isso foi a liberação de recursos do orçamento secreto.

“Esses prefeitos, a grande maioria, tinha compromisso com Rogério Marinho pelos valores que receberam, porque foi feito na base da chantagem. A palavra é essa. Basta você ver. Nós temos vídeos do prefeito de Mossoró (Allyson Bezerra, do Solidariedade) que uns dias antes fez um vídeo reclamando da falta de parceria com o Governo Federal. Duas semanas depois, ele recebeu visita do ministro Fábio Faria. Recebeu e, no outro dia, o elogio veio para o Governo Federal. Foi seletivo e feito na base da chantagem”, finalizou.

Fonte FM98