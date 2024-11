Prefeito entrega imagem da padroeira de Natal produzida por artista potiguar ao Papa Francisco

Imagem de Nossa Senhora da Apresentação foi entregue durante visita de Álvaro Dias ao Vaticano.

Por g1 RN

27/11/2024 11h28 Atualizado há 3 horas

Prefeito de Natal entrega imagem da padroeira da cidade, produzida por artista potiguar, ao Papa Francisco — Foto: Reprodução/Redes sociais

O prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos) entregou uma imagem da padroeira da cidade ao Papa Francisco, nesta quarta-feira (27). Faltando pouco mais de um mês para o fim do seu segundo mandato, o gestor se afastou do cargo na semana passada para a viagem.

A imagem da Nossa Senhora da Apresentação, entregue ao Papa, foi produzida pelo artista potiguar Ambrósio Córdula, de Acari, na região Seridó potiguar, segundo a publicação do prefeito.

Nas redes sociais, Alvaro Dias afirmou que a entrega foi um dos momentos mais emocionantes de sua vida.

“Estive com o Papa Francisco, quando falei que era o prefeito da terra dos Mártires no Brasil e entreguei a imagem de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira de Natal, à Sua Santidade, o Papa”, escreveu na publicação.

“Ele olhou pra mim sorrindo e perguntou: ‘É para mim?’ ‘Sim’, respondi. ‘É um presente para sua Santidade’. Ele mais uma vez sorriu, recebeu a imagem, olhou para ela sorrindo e nos abençoou”, relatou o prefeito.

Devoção

A celebração à Nossa Senhora da Apresentação aconteceu no dia 21 de novembro, feriado municipal em Natal. A tradição inclui uma procissão pelo Rio Potengi, na capital potiguar.

Segundo a Arquidiocese de Natal, a tradição oral a respeito da devoção na capital potiguar é de que ela começou após o encontro de uma imagem no rio. Na manhã de 21 de novembro de 1753, pescadores encontraram na margem direita, perto da Igreja do Rosário, um caixote que estava encalhado numa pedra. A imagem da mãe de Jesus com um menino no colo estava dentro do caixote.

Avisado sobre a descoberta, o vigário da Paróquia, Pe. Manoel Correia Gomes Pressurroso conduziu a imagem para a Matriz, reconhecendo que se tratava de um ícone de Nossa Senhora do Rosário.

Porém, como 21 de novembro é o dia em que se festeja a apresentação da Mãe de Jesus no Templo, deram o nome de Nossa Senhora da Apresentação à imagem.

Ainda de acordo com a tradição, o caixote que guardava a imagem de Nossa Senhora trazia escrito: “No ponto onde der este caixão não haverá nenhum perigo”.

Mártires

Já os mártires, citados pelo prefeito, foram canonizados pelo Papa Francisco em 2017 e são padroeiros do Rio Grande do Norte. Eles foram mortos pelos holandeses que invadiram o Nordeste nos massacres de Cunhaú e Uruaçu em 1645, na então Capitania do Rio Grande.