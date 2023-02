Prefeito Emídio Jr se reúne com cúpula da PMRN para debater construção do novo batalhão em Macaíba

O prefeito Emídio Jr esteve reunido nesta sexta-feira (24), com o comandante geral da Polícia Militar, coronel Alarico, o comandante do Ciosp coronel Macedo e o comandante do 11° Batalhão da PMRN em Macaíba, major Felipe, para discutir a construção da nova sede do batalhão e melhoria dos serviços prestados à população macaibense.

Após a reunião, o prefeito, o comandante geral e a comitiva de representantes da Prefeitura e da PM visitaram alguns pontos da cidade. De acordo com o chefe do Executivo Municipal, a PM e a administração estão debatendo o encaminhamento de soluções em conjunto e, nesse processo, está sendo fundamental a participação do senador Styvenson Valentim, a quem foi solicitada a destinação de emenda parlamentar para a construção do novo batalhão.

