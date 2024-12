Prefeito eleito de Martins, César Móveis, busca parcerias para fortalecer a economia local

O prefeito eleito de Martins, César Móveis, já iniciou sua jornada de trabalho em busca de benefícios para a população martinense. Em uma reunião na sede da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN), César foi recebido pela presidente da instituição, Márcia Maia, para discutir parcerias que visam impulsionar o empreendedorismo no município.

Durante o encontro, foram tratadas estratégias para apoiar diversos setores econômicos de Martins, como turismo, comércio, serviços e agricultura familiar. A presidente da AGN destacou a importância da parceria com o município e afirmou que a agência está preparada para atender empreendedores de diferentes portes, desde pequenos negócios informais até empresas estruturadas.

“Estamos à disposição para apoiar o empreendedorismo em Martins. O microcrédito da AGN contempla até mesmo empreendedores informais, sem CNPJ, garantindo condições especiais, como a isenção de juros para quem paga as parcelas em dia. Para empresários mais estruturados, oferecemos linhas de crédito com juros baixos, a partir de 0,7% ao mês, fortalecendo a economia local”, explicou Márcia Maia.

César Móveis, por sua vez, ressaltou o compromisso de sua gestão em incentivar o empreendedorismo e já firmou uma parceria para que, já na primeira semana de janeiro, duas pessoas do município estejam em treinamento na AGN para implementar o programa localmente.

“Martins pode contar com meu compromisso de buscar oportunidades para todos. Essa parceria com a AGN será fundamental para apoiar os pequenos empreendedores e fortalecer a economia da nossa cidade. Vamos trabalhar juntos para que os martinenses tenham acesso a crédito e possam desenvolver seus negócios com mais facilidade”, declarou César.

Com essa visita, o prefeito eleito reforça sua postura de gestor ativo e comprometido, demonstrando que está empenhado em atrair benefícios para o desenvolvimento de Martins antes mesmo de tomar posse.