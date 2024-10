Prefeito eleito César Móveis oficializa equipe de transição para gestão em Martins

O prefeito eleito de Martins, César Móveis(PSB), e o vice-prefeito Gileno Oliveira Carvalho oficializaram a composição da equipe de transição que conduzirá os trabalhos até a posse no dia 1º de janeiro de 2025. A comissão, que será coordenada pelo advogado Wellington de Carvalho Costa Filho, inclui profissionais de diversas áreas, como planejamento, assessoria jurídica, contabilidade, controle interno, administração, finanças, assistência social, educação, saúde e obras.

A equipe de transição tem como objetivo garantir que o processo entre a gestão atual e a futura ocorra de forma cordial e transparente, priorizando a continuidade dos serviços públicos e o bem-estar da população de Martins. A transição será iniciada em 25 de outubro de 2024, com a apresentação dos membros indicados por ambos os gestores, e uma agenda de reuniões será estabelecida para abordar as especificidades de cada setor da administração pública municipal.

Entre as primeiras ações, estão previstas a solicitação de informações e documentos essenciais para garantir o bom andamento da administração pública.

A estrutura necessária para o trabalho da comissão também deverá ser providenciada pela atual gestão, com o objetivo de assegurar que todas as atividades sejam conduzidas em harmonia e de acordo com os princípios constitucionais e legais.

O prefeito eleito, César Móveis, destacou a importância de um processo de transição tranquilo e eficiente para demonstrar à população o compromisso com o bem público e a gestão responsável dos recursos e serviços municipais.