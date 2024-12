Prefeito e vereadores eleitos são diplomados em Mossoró

O prefeito reeleito de Mossoró, Allyson Bezerra (União), o vice-prefeito Marcos Medeiros (PSD) e os 21 vereadores que assumirão a Câmara Municipal a partir de 2025 foram diplomados nesta segunda-feira (16) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a diplomação é o ato que oficializa a eleição dos candidatos escolhidos pela população, confirmando que estão aptos a assumir os respectivos cargos.

A solenidade ocorreu no Fórum Desembargador Silveira Martins, em Mossoró, às 9h, e foi conduzida pela juíza da 34ª Zona Eleitoral, Cinthia Cibeli Diniz. O local ficou lotado para a cerimônia.

O próximo passo para os eleitos será a posse, marcada para o dia 1º de janeiro de 2025.

“Hoje é um grande dia. Ser diplomado pela Justiça Eleitoral ao lado do vice-prefeito Marcos é um momento marcante. Foram 113.121 votos, cada um deles fundamental para essa grande vitória em Mossoró. Nos encontramos na posse, dia 1º de janeiro de 2025”, celebrou o prefeito Allyson Bezerra.

Eleito pela primeira vez em 2020, Allyson foi reeleito em 2024 com 78% dos votos, totalizando 113.121 votos.

Na Câmara Municipal, 11 dos 21 vereadores eleitos irão exercer o mandato pela primeira vez.

Um fato inédito é a eleição do primeiro estrangeiro para a Câmara: o vereador Dr. Cubano (PSDB), natural de Cuba. Ele chegou a Mossoró há 11 anos para atuar no programa Mais Médicos, do governo federal, e decidiu permanecer na cidade. Foi eleito com 1.151 votos.