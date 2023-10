Prefeito de Passa e Fica reduz próprio salário em 50%

Além disso, o decreto municipal também cortou em 30% os vencimentos do vice-prefeito e em 10% os salários do secretariado municipal, conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Esta ação complementa outras medidas de economia já implementadas por Lisboa, incluindo a suspensão do pagamento de gratificações, horas extras, diárias e passagens para os funcionários municipais.