Prefeito de Parnamirim autoriza criação de cargos e concurso para área da saúde

A Prefeitura de Parnamirim publicou no Diário Oficial do Município a criação de novos cargos na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, bem como a contratação de novos profissionais de nível médio e superior e definição de quantitativo de agentes de saúde.

Os cargos e as respectivas vagas serão para provimentos efetivo e temporário e serão providos através de concurso público e processo seletivo simplificado.

As despesas com os novos cargos e servidores correrão por conta do Orçamento Geral do Município. A Prefeitura também definiu o quantitativo de 462 (quatrocentos e sessenta e duas) vagas do cargo Agente Comunitário de Saúde.

Entre os novos cargos efetivos criados estão:

Enfermeiro de ESF Superior (08 vagas);

Técnico de Enfermagem de ESF Ensino Médio (07 vagas);

Dentista de ESF Superior (22 vagas);

Cirurgião Dentista Protesista Superior (03 vagas).

Já para contratação temporária excepcional, por processo seletivo simplificado, a Secretaria de Saúde de Parnamirim anuncia as seguintes vagas:

NÍVEL SUPERIOR:

MÉDICO CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO (20 vagas);

MÉDICO ECOCARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO (20 vagas);

MÉDICO GASTROENTEOROLOGISTA PEDIÁTRICO (20 vagas);

MÉDICO HEMATOLOGISTA (20 vagas);

MÉDICO NEUROLOGISTA(20 vagas);

MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO(20 vagas);

MÉDICO REGULADOR(20 vagas);

MÉDICO ALERGOLOGISTA(20 vagas);

MÉDICO HEPATOLOGISTA(20 vagas);

MÉDICO DO TRABALHO(20 vagas);

ARQUITETO FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (40 vagas);

ENFERMEIRO OBSTETRA (20 vagas).

NÍVEL MÉDIO:

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL ESF (40 vagas);

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (40 vagas);

AUXILIAR EM FARMÁCIA(40 vagas);

TÉCNICO EM CITOLOGIA – CITOTÉCNICO.(40 vagas).