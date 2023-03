Prefeito de Mossoró se reúne com forças de segurança e define retorno parcial de serviços

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, se reuniu neste domingo (19), com representantes das forças de segurança de Mossoró para tratar do retorno gradual de serviços no município, garantindo a segurança da população.

“Mais do que nunca, o momento exige um trabalho de cooperação, um trabalho de união de forças e é isso que a gente está fazendo, uma reunião ampliada neste domingo, com as forças de segurança envolvidas, em um momento tão delicado como esse. Portanto, é um momento de traçar estratégias e de avaliar as ações”, explicou o prefeito, Allyson Bezerra.

Estiveram presentes no encontro os representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, Departamento de Trânsito, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e outros. O Promotor de Justiça, Victor Hugo, representante do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), também participou, em formato híbrido, e destacou a importância desta integração entre as diferentes instituições envolvidas.

A reunião foi considerada produtiva e demonstrou o comprometimento do gestor municipal juntamente com as autoridades em buscar soluções para melhorar a segurança e restabelecer ordem na cidade.

“Em um período como esse não existe distinção, existe as instituições e a sociedade que precisa de todos e de cada um em prol de contornar essa situação toda de crise e voltar a normalidade o mais rápido possível”, frisou Major Emerson, comandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário.

Retorno Gradual de serviços

Durante a reunião, o prefeito apresentou algumas medidas que serão executadas a partir desta segunda-feira (20), no sentido de retornar serviços importantes para o município. O chefe do poder executivo relatou que “o objetivo é restabelecer gradualmente a normalidade” e acrescentou:

“Hoje discutimos uma série de medidas para proteção do patrimônio público da cidade e a retomada de alguns serviços públicos essenciais. O serviço de coleta domiciliar já está sendo intensificado e continuará contando com a escolta da Guarda Civil Municipal. Nós vamos disponibilizar também, já a partir desta segunda-feira, o retorno parcial de algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para entrega de medicamentos, consultas e vacinação. Algumas linhas de ônibus também retornarão nesta segunda”, disse Allyson.

As UBSs funcionarão de forma ininterrupta das 7h às 13h, já sobre o transporte coletivo, será liberado a partir de amanhã o funcionamento das linhas do Vingt Rosado, Nova Vida e Abolições, ambos até as 18hrs.

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) e as Escolas Municipais seguem com atividades presenciais suspensas.

“Estamos em constante avaliação, o importante é dizer a população que estamos trabalhando com todo o esforço conjunto e de forma cooperada com a união de forças para que a gente venha, se Deus quiser, restabeler todos os serviços públicos da cidade de Mossoró, que esse é o objetivo da Prefeitura”, concluiu Allyson.

LINHAS DE ÔNIBUS – Até 18h

Vingt Rosado

Nova Vida

Abolições

UBSs – 7h às 13h

Antônio Soares (Bom Jesus)

Centro Clínico Evangélico (Paredões)

Dr. Chico Costa (Santo Antônio)

Dr. Cid Salem (Abolição IV)

Dr. Epitácio (Pintos)

Dr. Helênio Gurgel (Pereiros)

Lucas Benjamin (Abolição III)

Maria Soares (Alto de São Manoel)

Mário Lúcio (Alto da Pelonha)

Raimundo Renê (Boa Vista)

Dr. Chico Porto (Aeroporto I)

Ver. Lahyre Rosado (Sumaré)

Dr. José Leão (Alto da Conceição)

LIMPEZA PÚBLICA

Segunda-feira (20)

Diurno

Odete Rosado

Alto da Pelonha

Vingt. Rosado

Pintos

Alto das Brisas

Parque Universitário

Abolição 3

Abolição 4

Pousada das Thermas

Dom Jaime

Noturno

Centro

Pereiros

Santo Antônio 1

Bom Jardim

Paredões

Doze anos

Por NOVO Notícias