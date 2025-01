Prefeito de Lagoa Nova suspende concurso público; Provas seriam aplicadas neste domingo 5

A Prefeitura Municipal de Lagoa Nova anunciou a suspensão do Concurso Público nº 01/2024 nesta sexta-feira 3. A decisão foi publicada no Decreto Municipal nº 1879/2025, assinado pelo prefeito Iranildo Aciole da Silva e publicado no jornal do Estado, e inclui a suspensão do certame das Câmaras Municipais de Lagoa Nova e Parelhas.

Ambas casas legislativas também publicaram decreto anunciando a suspensão. Na avaliação do ex-prefeito do município, Luciano Santos, a medida é “equivocada”. A aplicação das provas objetivas do certame estavam previstas para este domingo 5.

Conforme o decreto assinado pelo novo prefeito de Lagoa Nova, a suspensão foi determinada após parecer jurídico que identificou a necessidade de ajustes para assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, eficiência, moralidade e economicidade. A ação tem como objetivo realizar estudos técnicos e diagnósticos detalhados sobre a viabilidade do concurso, pautados nos princípios da transparência e da publicidade.

O concurso público em questão foi realizado pela Prefeitura de Lagoa Nova, durante a gestão do ex-prefeito Luciano Santos, em parceria com a Câmara Municipal de Lagoa Nova, a Câmara Municipal de Parelhas e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN).