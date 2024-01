Prefeito anuncia concurso na educação com mais de 100 vagas

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União), anunciou nesta terça-feira (16), a publicação no Diário Oficial de Mossoró (DOM), do concurso para a Educação do Município. “Após 10 anos, Mossoró irá ter novamente um concurso para Educação,” comemorou o prefeito. As inscrições iniciam nesta quarta-feira (17).

Ao todo, serão disponibilizadas 112 vagas, além de um cadastro reserva com mais 560 oportunidades. “O prefeito enfatizou que os participantes terão a chance de fazer parte do programa “Mossoró Cidade Educação”. “Este programa está trazendo uma verdadeira revolução para a educação em nosso município, trazendo crescimento educacional para o nosso povo.” Disse Allyson

Allyson destacou que as vagas contemplarão candidatos de níveis superior e médio. A novidade inclui um plano de cargos, salários e carreiras, proporcionando aos servidores benefícios como salários reajustados e planos de titulação.

“Tem vaga para professor de diferentes áreas, para nível médio, para nível superior de diversas categorias, que vão ter a oportunidade de ingressar na Prefeitura de Mossoró já com o salário reajustado. Garantimos em 2023 o plano de cargos, salários e carreiras para os servidores da Educação, e quem entrar agora já vai ter os seus benefícios garantidos também,” disse Allyson.

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) será responsável pela realização do concurso.