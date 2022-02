Prefeito Álvaro Dias, do PSDB, declara voto a Bolsonaro

Em longa entrevista à FM 98 de Natal, o prefeito Álvaro Dias declarou , sem meio termo, seu voto ao presidente Jair Bolsonaro que disputará a reeleição. justificou seu voto como retribuição à grande ajuda que tem recebido do governo federal, permitindo realizar importantes investimentos na capital do estado.

Na mesma oportunide, o prefeito Álvaro descartou a possibiidade de votar em Carlos Eduardo Alves para o Senado, alegando o mesmo argumento com que defendeu seu voto a Bolsonaro. Para ele, o ministro Rogério Marinho tem sido o grande articulador conseguir os recursos, como pela liberação de verbas do governo federal. Esse apoio, complementou, tem sido importante para consolidar sua administração.

Álvaro Dias continua filiado ao PSDB, mas divergiu da posição do presidente estadual, deputado Ezequiel Ferreira, quando nas prévias nacionais que escolheu o governador João Dório apoiou o nome do seu concorrente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Sobre sua candidatura ao governo do estado, reafirmou que pretende concluir seu mandato e pretende apoiar o candidato que tenha maiores perspectivas de derrotar a governador Fátima Bezerra, candidadta à reeleição.

Embora afirmando estar ausente do momento politico-eleitoral, o prefeito de Natal tem acompanhado de perto a candidatura do seu filho, Adjuto Dias, que disputará uma cadeira à assembleia Legislativa.