Prefeita Lidiane Marques anuncia o reajuste integral do salário dos Professores do Município de Tibau

Em sua fala de abertura na Jornada Pedagógica 2023, na manhã da última quinta-feira, 23, a Prefeita Lidiane Marques anunciou o pagamento integral do piso nacional dos profissionais do magistério, reajustado em 14,95%. O reajuste integral já será creditado na conta de todos os professores na folha do mês de março.

O piso salarial é definido pelo Governo Federal, mas quem paga os salários da educação básica são as prefeituras. É importante destacar os esforços financeiros da atual gestão na valorização dos servidores e no cuidado com a educação da cidade.

Durante sua fala, Lidiane pontuou o compromisso da sua gestão com a Educação da cidade, para que a mesma siga no caminho da melhoria e do desenvolvimento. Destacando, também, a preocupação e a valorização com os profissionais, “adotamos a política de valorização funcional porque entendemos que servidor valorizado, que recebe seus vencimentos em dia, retorna em trabalho, resultados e satisfação.”, falou a prefeita.