Prefeita de Mossoró ignora decreto de Fátima e mantém reabertura do comércio

A prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini (PP) ignorou a decisão da governadora Fátima Bezerra (PT) de suspender a segunda fração do plano de retomada gradual da economia que estava revista para iniciar amanhã (8).

Apesar da mudança no âmbito estadual, a prefeita Rosalba decidiu manter a reabertura de diversos setores para esta quarta-feira (08).

“A Prefeitura de Mossoró informa que mantém inalterado o plano municipal sobre a retomada dos segmentos do comércio e serviços na cidade. Com isso, amanhã, dia 08, segue o cronograma que contempla a fração 2 de reabertura. O Município informa que a decisão tem o respaldo do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus e que os casos estão em desaceleração. A Prefeitura vai continuar monitorando a curva e volta a reavaliar o plano daqui a uma semana”, afirmou a Prefeitura em nota.

A governadora Fátima Bezerra justificou que a suspensão é necessária devido à alta ocupação de leitos para covid-19, que está em 92%.

Veja os setores que poderão reabrir a partir de amanhã (8) em Mossoró:

LOJAS (Lojas até 600m2 e com “Porta para Rua”)

Lojas de móveis, eletrodomésticos e colchões

Lojas de departamento e magazines (que não funcionem em Shoppings ou Centros Comerciais);

Agências de Turismo

Lojas de brinquedos, artigos esportivos e de caça e pesca;

Instrumentos musicais e acessórios; equipamentos de áudio e vídeo e Lojas de eletrônicos/informática e equipamentos de telefonia e comunicação;

Joalherias, relojoarias, bijuterias e artesanatos

Lojas de cosméticos e perfumaria;

SERVIÇO ALIMENTAÇÃO I

Alimentação I:

Restaurantes; Lanchonetes; Food-Parks (Até 300m², 4 pessoas por mesa, 2 metros mesa a mesa, 1m entre pessoas)

Proibido de venda e consumo de bebida alcoólica no estabelecimento.

Fonte: Portal Grande Ponto