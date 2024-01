Prefeita de Baraúna recebe prêmio de Personalidade Política e Mulher Destaque do ano

A prefeita de Baraúna, Divanize Oliveira, recebeu na noite do último sábado (27) dois importantes reconhecimentos pelo trabalho desenvolvido no município: a gestora foi escolhida, por meio de votação popular, como a Personalidade Política e Mulher Destaque do ano de 2023, na segunda edição do Prêmio Destaques do Ano, promovido pela empresa RS Studio e com cerimônia realizada na Arena Premium.

Ao receber a premiação, a prefeita ressaltou o seu sentimento de gratidão pelo resultado da votação popular. “Muito obrigada pelo carinho, pelo reconhecimento ao nosso trabalho. Estou muito feliz. O sentimento é de muita gratidão”, comentou a gestora.

O reconhecimento da população ao avanço registrado em Baraúna se alicerça em melhorias significativas em diversas áreas, da Saúde à Educação, da Infraestrutura à Cultura, conquistas viabilizadas a partir de um intenso trabalho de reorganização administrativa e financeira liderado pela prefeita Divanize Oliveira.

Com a “casa arrumada”, a gestão da prefeita Divanize conseguiu, por exemplo, ampliar a rede atendimento em Saúde, com a oferta de novas especialidades médicas à população e a criação do Núcleo de Inclusão e Desenvolvimento (NID), propiciando uma atenção adequada a crianças e adolescentes, de até 15 anos, com deficiência, entre outros avanços, como a implementação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e a construção e entrega de novas UBSs, inclusive na zona rural.

Na gestão Divanize, Baraúna também vivencia o maior investimento da história da cidade em pavimentação; celebra a efetivação de obras há tempos aguardadas pela população, como o novo Mercado do Peixe, reformas e ampliação de escolas e creches e também o fortalecimento do calendário cultural, com destaque para a Festa da Padroeira.

O trabalho da prefeita garantiu ainda que pela primeira vez na história a cidade fosse contemplada com imóveis da Faixa 1 do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Por meio de projeto apresentado pelo Poder Executivo local, o município ganhará o Conjunto Habitacional José Ivan de Oliveira, com 100 imóveis disponíveis para famílias com renda de até dois salários mínimos. Somente 17 municípios do Rio Grande do Norte tiveram projetos aptos pelo Ministério das Cidades.

Com um olhar social voltado para as mulheres, Divanize também criou a Secretaria da Mulher e Políticas Afirmativas, um agente indispensável para a inclusão e o respeito a todos, independente de sexo, gênero, ou quaisquer diferenças, como a própria prefeita costuma frisar.

Foi a partir desse conjunto de ações que a população, reconhecendo a atuação da prefeita Divanize, a escolheu como Personalidade Política e Mulher Destaque do ano de 2023 em Baraúna.