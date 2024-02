Prefeita comemora sucesso do carnaval de Tibau

A prefeita Lidiane Marques (PSDB) celebra o sucesso da maior edição de todos os tempos do carnaval da cidade de Tibau. O evento, encerrado na noite desta terça-feira (14), atraiu milhares de pessoas, com a presença de grandes atrações nacionais, regionais e locais.

A festa aqueceu a economia e foi marcada pela organização, a partir de um trabalho integrado e executado com sucesso.

“O carnaval de Tibau entrou para a história como o melhor do litoral norte potiguar e o maior de todos os tempos em nossa cidade. Quanta alegria ver, ao final da festa, que todo o esforço valeu a pena. Foi inesquecível. Vivemos juntos dias de muita alegria, de economia aquecida, de cultura local valorizada e apresentada a grandes artistas nacionais”, pontuou Lidiane Marques.

A festa contou com a participação de atrações como Zé Cantor, Raí Saia Rodada, Netinho da Bahia e Michele Andrade, artistas que foram presenteados com a tradicional garrafa de areias coloridas, um símbolo de Tibau. “O carnaval de Tibau foi sinônimo também de valorização da cultura local, cultura essa que fortalecemos ao longo da nossa gestão, com ações e um trabalho presente, que reconhece e estimula o talento da nossa gente”, enfatizou a prefeita.

Segurança

O trabalho das forças de segurança também foi destaque durante os festejos. De forma integrada, os agentes garantiram a tranquilidade do evento, sem que intercorrências de maior gravidade tenham sido registradas ao longo dos últimos dias.

O carnaval também fez a alegria dos comerciantes, que tiveram suas vendas impulsionadas durante a folia. “É uma festa em que todos ganham. Ganha a nossa cidade, o comércio, a cultura local, o povo da nossa terra e os turistas. O sucesso do carnaval de Tibau é reflexo de um trabalho muito responsável e comprometido com o bem-estar de todos, trabalho esse desenvolvido com muita seriedade pela nossa equipe”, frisou a gestora.

Lidiane Marques também ressalta a importância da atuação exemplar dos profissionais de limpeza durante a folia. “É hora de agradecer aos nossos profissionais da limpeza, que deram um verdadeiro show de profissionalismo, realizando um trabalho digno, com muito amor, zelo e competência”, finalizou a prefeita.