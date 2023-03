Prédio da CAERN em Mossoró é alvo de tentativa de incêndio

A Caern informa, por meio de nota, que na manhã desta sexta-feira (17), “foram observados alguns indícios de uma tentativa criminosa contra o prédio do escritório do Alto de São Manoel, em Mossoró. Restos do que pode ser coquetel molotov foram encontrados dentro do muro do prédio. Não foram registrados danos significativos. A Companhia já fez boletim de ocorrência e está alinhando com a Secretaria de Segurança medidas para proteção do patrimônio público”.

A unidade ficará com o expediente suspenso durante toda a sexta-feira. Quem necessitar de atendimento precisará se dirigir até a unidade central, na Avenida Alberto Maranhão, bairro Bom Jardim.

A população também pode solicitar os serviços através dos canais: