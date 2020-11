Preço do gás de cozinha sobe mais uma vez no RN

A partir desta quarta-feira (04), o valor do gás de cozinha aumentará novamente e pode chegar a R$ 81 no Rio Grande do Norte (RN). O acréscimo foi confirmado pelo Sindicato dos Revendedores Autorizados de Gás Liquefeito de Petróleo (Singás-RN).

A associação foi informada nesta terça-feira (03), sobre a adição de 5% no custo do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, nas refinarias da Petrobras. Diante disso, o Singás destaca que o valor comercial sobe R$ 3, colocando o botijão de gás na faixa dos R$ 78 a R$ 81.

A última alteração no valor havia acontecido em 21 de outubro, com o também acréscimo de R$ 3 no preço que chegou ao consumidor potiguar. Nesse período, o custo ficava entre R$ 75 a R$ 78.

Francisco Correia, presidente do Singás, salienta que esse é o oitavo aumento consecutivo no valor do gás de cozinha, citando que o único aditamento favorável foi à margem de lucro da Petrobras, visto que não houve nenhum acréscimo de salário ou matéria-prima.

Em nota, a Petrobras confirmou que o aumento de 5% passa a valer desde hoje (04) e que no acumulado do ano ocorreu uma adição de 16,1% no preço médio do GLP.