Prazo para inscrições no CEM acaba na próxima quinta-feira

A Prefeitura de Mossoró segue inscrevendo equipes para a disputa da segunda edição do Circuito Esportivo Mossoroense (CEM) 2024. O prazo de inscrição, que acabaria na sexta-feira, 26 de janeiro, foi prorrogado até o dia 1° de fevereiro (quinta-feira), por solicitação dos dirigentes de equipes interessadas.

Com realização da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), o CEM é uma iniciativa que visa o fomento à prática esportiva, incentivando atletas e equipes locais ao desenvolvimento do espírito esportivo e integração social.

A exemplo de sua estreia, ano passado, o CEM ofertará na edição deste ano competição nas modalidades de futebol, futsal, vôlei, handebol e basquete com as modalidades de quadra sendo disputadas no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, enquanto o futebol de campo terá disputas nos campos dos bairros, zona rural e Nogueirão (fase final).

Com exceção do futebol, todas as outras modalidades terão disputas nas categorias masculino e feminino.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no endereço eletrônico cem.mossoro.rn.gov.br.

A abertura do CEM está previsto para o dia 24 de fevereiro, a partir das 15h, no Ginásio Pedro Ciarlini.