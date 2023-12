Prazo para inscrição no programa Semear 2024 encerra-se na próxima sexta-feira

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) reforça aos agricultores o prazo de encerramento para participação no programa Semear 2024. As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (29).

O programa Semear incentiva o pequeno agricultor familiar através do fornecimento gratuito de óleo diesel para o corte de terra na zona rural. Cada um recebe uma quantidade definida pela Seadru. O programa existe há mais de 20 anos e ajuda aos produtores rurais das comunidades a produzirem os frutos da terra necessários à subsistência e ao crescimento da renda familiar.

“Nossos agricultores terão até a próxima sexta-feira para realizar a inscrição no programa corte de terra. As comunidades que ainda não entregaram a documentaçãao terão até o dia 29 para fazê-lo e aguardar o início do período chuvoso para a distribuição do óleo diesel”, explicou o titular da Seadru, Faviano Moreira.

As inscrições para o corte de terra tiveram início na segunda quinzena de novembro.