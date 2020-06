Prazo para entregar declaração do Imposto de Renda encerra na próxima terça (30)

A data deste ano foi postergada, mas o prazo está chegando. Os contribuintes têm até o dia 30 de junho para entregar a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRRP) de 2020.

Devido à pandemia do coronavírus, a Receita Federal concedeu um tempo maior para a população acertar suas contas com o leão. O prazo ficou estipulado entre 30 de abril e 30 de junho.

Quem não enviar a declaração até a data, terá que pagar multa. O valor mínimo é de R$ 165,74, e o máximo será correspondente a 20% do imposto devido.

O vencimento das cotas também foi prorrogado. A primeira ou única cota vence no dia 30 de junho, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes.

Quem deve declarar?

A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019, o valor não sofreu reajuste em relação ao ano passado. Rendimentos tributáveis é a soma do salário, horas extras, férias, direitos autorais, valores recebidos do INSS, aluguéis, rendimento de investimentos, benefícios e pensões.

Caso tenha recebido mais de R$ 40.000,00 de origem diferente das citadas acima, ou seja, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, também deve declarar.

Brasil de Fato