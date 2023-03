Prazo para confirmar informações do Prouni termina hoje

Termina nesta quinta-feira (16) o prazo para os pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) apresentarem a documentação nas instituições de ensino para as quais foram selecionados. O objetivo desta etapa do processo seletivo é comprovar as informações apresentadas no momento da inscrição.

A documentação deve ser apresentada de acordo com as orientações informadas nos canais de comunicação das instituições. Cabe ao pré-selecionado se informar, diretamente na instituição, sobre os horários e meios disponíveis para o encaminhamento da documentação exigida.

As próximas etapas do Prouni estão listadas no portal de Acesso Único do Ensino Superior. No dia 21 de março, será divulgado o resultado da segunda chamada. Quem não for pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas ainda pode disputar uma bolsa por meio da lista de espera. Para participar da lista de espera, o candidato deve acessar o portal para manifestar seu interesse nessa etapa, nos dias 5 e 6 de abril.

A primeira edição do Prouni 2023 ofertou mais de 290 mil bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas.

Prouni – o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do Programa é o estudante sem diploma de nível superior.

