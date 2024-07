Prata no judô! Willian Lima conquista 1ª medalha do Brasil em Paris

O brasileiro ganhou a primeira disputa por pegada e deu a primeira entrada, sem sucesso. Com um minuto de luta, Willian levou um shido (punição) por evitar a pegada. Ele não se abalou e arriscou uma técnica de sacrifício. Na sequência, Abe conseguiu um contragolpe e pontuou um waza-ari. O japonês queria o ippon, mas a pontuação foi mantida. Logo em seguida, outro waza-ari para Abe e a confirmação da prata para o Brasil.

Willian passou por quatro adversários antes da final. A primeira luta foi contra o uzbeque Sardor Nurillaev, com um waza-ari nos segundos finais. Depois, o brasileiro passou por Serdar Rahimov, do Turcomenistão, no Golden Score, graças ao acúmulo de três shidos (punições) do adversário. Nas quartas de final, veio mais uma vitória no Golden Score, desta vez com um waza-ari contra Baskhuu Yondonperenlei, da Mongólia. E nas semifinais, um ippon no Golden Score contra o cazaque Gusman Kyrgyzbayev.