Praias de Ponta Negra e Areia Preta têm trechos impróprios para banho, aponta boletim de balneabilidade

As praias de Ponta Negra, nas proximidades do Morro do Careca, e de Areia Preta, na altura da Escadaria de Mãe Luiza, estão impróprias para banho, segundo o boletim de balneabilidade do Programa Azul (entenda mais abaixo quem faz o boletim).

O boletim, que foi divulgado nesta segunda-feira (9), tem validade até a próxima quinta-feira (12), quando uma nova análise será feita. A praia de Ponta Negra entrou pela segunda semana consecutiva como imprópria.

Além dos dois pontos em Natal, o boletim apontou ainda que o balneário Pium, localizado no rio Pirangi-Pium, em Parnamirim, também está impróprio para banho.

O boletim da balneabilidade do Programa Azul analisa a quantidade de coliformes termotolerantes encontrados nas águas, e a classificação se dá com base em normas estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Areia Preta

Já a definição para a Praia de Areia Preta se deu, segundo o boletim, “com base em constatações visuais de esgotos lançados na praia”.

Neste ano, a praia de Areia Preta chegou à marca de 21 meses consecutivos como imprópria para banho, tendo 92 vezes mais coliformes fecais que o limite aceito pelo Conama.

Uma fiscalização na região flagrou ainda, em julho, um condomínio de luxo despejando esgoto na praia.

G1RN